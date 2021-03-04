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NASA назвало самый серьезный инцидент в космосе за пять лет

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Разрушение российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в мае 2020 года стало самым серьезным инцидентом в космосе за последние пять лет. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает NASA.

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«Основываясь на новых данных, это разрушение оказалось самым серьезным таким событием за последние пять лет», — говорится в отчете на сайте Johnson Space Center, который входит в NASA.

Согласно данным на 1 февраля, средства наблюдения США смогли обнаружить 325 обломков на высотах от 100 до 6000 км, из которых 309 предметов осталось в космосе от взрыва.

10 мая 2020 года в «Роскосмосе» подтвердили разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите.

Блок, о котором шла речь, применялся в 2011 году для вывода на орбиту спутника «Спектр-Р».

В госкорпорации добавили, что разрушение произошло 8 мая примерно с 8:00 до 9:00 ДМВ (декретное московское время) в акватории Индийского океана.

Баки в тот момент находились на орбите с параметрами 3606 на 422 км.

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