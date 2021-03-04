Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал новые фото Марса

Зонд «Тяньвэнь-1» прислал новые фото с орбиты Марса. Снимки сделаны с близкого расстояния — 300–350 км. На изображениях виден рельеф — хребты и дюны планеты. Диаметр самого крупного кратера, который попал на фото, — 620 м, передает телеканал «Известия». Китайский аппарат «Тяньвэнь-1» был запущен в июле 2020 года. Месяц назад станция достигла Красной планеты. Посадка зонда запланирована на конец весны.

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