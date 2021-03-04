Прототип Starship компании SpaceX взорвался после успешной посадки

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался после успешной посадки на полигоне в Техасе, передает телеканал «Известия».

Вероятная причина — избыток ракетного топлива. Корабль смог подняться на высоту около 10 км. Далее аппарат развернулся и приземлился на платформу. Через несколько минут корабль загорелся.

Старт Starship провели позднее, чем планировалось: в работе двигателя зафиксировали технические неполадки.

В ходе предыдущего запуска в феврале аппарат также взорвался

SpaceX разработала корабль для полетов на Марс и Луну. На его борту могут находиться до 100 человек.

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