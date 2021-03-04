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С 8 марта в Германии начнут ослаблять карантинный режим

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С 8 марта в Германии начнут ослаблять карантинный режим. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что весна в 2021 году будет другой, нежели в 2020-м, передает телеканал «Известия».

Откроются книжные магазины, салоны красоты, цветочные лавки. Смягчат ограничения и
по контактам: будет разрешено собираться компаниям из разных семей.

Вероятно, через две недели начнут работать рестораны и кино. Посетителей примут музеи, театры и концертные залы.

Однако локдаун в стране продлили до конца месяца. Каждому гражданину обеспечат один тест на COVID в неделю. Системы начнут продавать в супермаркетах в ближайшие дни.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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