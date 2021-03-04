В Алеппо началось разминирование парка аттракционов

Сирийские военнослужащие под руководством российских специалистов-инструкторов начали разминирование парка аттракционов в Алеппо. Об этом сообщил журналистам представитель группы разминирования Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике Константин Онучин.

Парк считался крупнейшим в районе Халь Эль Асель, однако с началом боевых действий террористы превратили его в свой форпост.

«Здесь очень много развалин, и много лет здесь всё приходило в упадок. Те мины и растяжки, которые были установлены — они от времени скрылись, и разминировать очень сложно», — рассказал Онучин, добавив, что саперы практически повсеместно обнаруживают опасные предметы.

Несмотря на ожесточенные бои, многие здания в парке уцелели. По словам специалистов, некоторые аттракционы можно реанимировать, однако прежде всего необходимо расчистить территорию от неразорвавшихся снарядов и мин.

Накануне на сирийской авиабазе Хмеймим прошла совместная тренировка военнослужащих ВМФ России и летчиков ВКС России. Военные отрабатывали механизмы радиотехнической разведки и сопровождения кораблей силами авиации.