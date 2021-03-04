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Власти Германии договорились о возможном ослаблении карантина с 8 марта

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Общенациональный карантинный режим в Германии продлен до 28 марта, однако уже с 8 марта власти федеральных земель могут самостоятельно принимать решения о послаблениях ограничений в зависимости от эпидемической ситуации в стране. Об этом 3 марта заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Так, с 8 марта в регионах с заболеваемостью ниже 50 новых случаев на 100 тыс. человек за неделю возможно открытие книжных лавок, цветочных магазинов, косметических студий, автошкол и садоводческих рынков. В случае если уровень заболеваемости будет выше этой отметки, розничная продажа будет возможна только через онлайн-заказы. При этом допускается посещение по предварительной записи музеев, галерей, зоопарков и ботанических садов.

С 22 марта допускается частичное возобновление работы ресторанов, кинотеатров и магазинов розничной торговли. Меркель подчеркнула, что это будет возможным только в случае, если показатели заболеваемости на протяжении двух недель будут снижаться или оставаться стабильными.

«Весна в 2021 году будет другой, нежели в 2020 году», — сказала она.

Ранее, 10 февраля, власти Германии приняли решение продлить карантинные меры в стране до 7 марта. Сообщалось, что ослабление локдауна последует только в случае, если в течение недели число новых случаев заражения будет стабильно ниже 35 на 100 тыс. жителей.

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