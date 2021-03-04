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Автомобилисты не могут оформить ОСАГО из-за сбоев в системе ЕАИСТО

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Единая автоматизированная система технического осмотра (ЕАИСТО), обновленная с 1 марта, работает с ошибками. Как рассказал директор по развитию страхового бизнеса маркетплейса Сравни.ру Александр Крайник, она не позволяет ни проверить актуальность диагностических карт, ни оформить новые. А теперь без их верификации страховые компании не могут продать полисы ОСАГО. Многие операторы ТО даже не сумели войти в сервис.

В страховых компаниях подтвердили наличие проблем с ЕАИСТО. Возложенная на страховщиков функция проверки диагностических карт не позволяет им выполнять их основную задачу — обеспечивать граждан договорами ОСАГО, считает директор по информационным технологиям СК «МАКС» Александр Горяинов. За первые дни марта в «Югории» и «Ингосстрах» отметили снижение продаж полисов. Если до конца недели система не стабилизируется, то от клиентов может начать поступать большое число жалоб, считают в пресс-службе «Югории».

Необходимо отменить зависимость покупки ОСАГО от наличия диагностической карты, уверен главный редактор издания «За рулём» Максим Кадаков. По его мнению, реформа ТО была не нужна, и состояние автомобилей после ее принятия не улучшится. А вопрос допуска будет скорее всего решаться с помощью коррупции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бой системы: автомобилисты не могут оформить ОСАГО

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