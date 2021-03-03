В Волгоградской области установят 46 комплексов фиксации нарушений ПДД

На дорогах Волгоградской области появятся 46 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. До конца марта их установят в Волгограде, Волжске и шести районах региона, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» 3 марта.

Около 20 камер предназначены для областной столицы. Их разместят в Дзержинском, Кировском, Тракторозаводском, Красноармейском и Ворошиловском районах. В Волжском комплекс появится на Севастопольской улице.

Места установки еще 25 камер определило ГКУ «Безопасный регион». Ими стали дороги федерального и регионального значений в шести районах: Городищевском, Светлоярском, Камышинском, Дубовском, Калачевском и Среднеахтубинском.

Комплексы должны установить до конца марта.