Строительство нового водовода планируют завершить в Орле в конце года

В Орле началось строительство нового водовода от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2021 года.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, новый водовод улучшит качество питьевой воды для 1,5 тыс. горожан. Строительство ведется в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Контракт с подрядчиком заключили 20 февраля 2021 года. Его стоимость составила 81 млн рублей.

По данным InfoOrel.ru, в 2022 году начнется строительство станции умягчения на Окском водозаборном узле. На эти цели выделят 114,9 млн рублей.