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В Киеве прошли протесты против закрытия оппозиционных телеканалов

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В центре Киева прошла акция протеста журналистов. На улицы вышли сотрудники четырех закрытых телеканалов. Журналисты требуют возобновить вещание. СМИ не единожды критиковали действия Владимира Зеленского, передает телеканал «Известия». Президент Украины ввел санкции против трех телеканалов. Ограничения коснулись «112 Украина», ZIK и NewsOne. Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый холдинг. «Перший незалежний» (в переводе на русский «Первый независимый») пробыл в эфире всего час. Потом канал отрезали от спутникового вещания и в кабельных сетях.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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