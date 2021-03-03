Горному Алтаю снова выделят деньги на очистные сооружения

Правительство снова выделит Горному Алтаю деньги на очистные сооружения. Комплекс должен появиться вблизи Телецкого озера. Поручение построить сооружение дал Владимир Путин два года назад. На сохранение озера было выделено 250 млрд рублей, сообщает телеканал «Известия». Реализацию проекта обсудил председатель правительства России Михаил Мишкустин с главой Республики Олегом Хорохординым. Телецкое озеро входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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