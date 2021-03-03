В Греции прошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,9

В Греции, в районе Фессалии, произошло землетрясение. Сейсмологический центр оценил магнитуду в 6,9, по интенсивности разрушительное. Наиболее сильно подземные толчки ощущались в городе Лариса, передает телеканал «Известия». Раскачивались здания — жители поспешили выйти на улицы. Из главной больницы Ларисы эвакуировали пациентов. Землетрясение ощущали жители от Афин до Салоников.

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