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Kaspersky сообщила о новом вирусе-шифровальщике

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«Лаборатория Касперского» зафиксировала серию атак на российские компании с использованием ранее неизвестного вируса-шифровальщика. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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«С декабря 2020 года по настоящее время жертвами злоумышленников стали уже около 10 организаций. В атаках, за которыми стоит русскоговорящая группа RTM, применяется ранее неизвестная программа-шифровальщик Quoter», — приводит «РИА Новости» текст сообщения.

Как отмечается, начальное заражение происходило через фишинговые письма. Хакеры выбирали тему, которая могла заинтересовать адресата. Например: «повестка в суд», «заявка на возврат». Переходя по ссылке, получатель загружал на устройство вирус. Программа шифровала данные и оставляла контакты для связи со злоумышленниками. В случае если жертва не реагировала, ее шантажировали публикацией украденных конфиденциальных данных.

3 марта сообщалось, что злоумышленники придумали новый способ обмана россиян — они присылают на электронную почту письмо якобы от портала «Госуслуги», в котором предлагается ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для получения положенных социальных выплат.

Как объяснил эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея, схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, поскольку не требует больших затрат, но при этом имеет большой охват потенциальных жертв.

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