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Умер актер сериала «Сваты» Иван Марченко

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На Украине скончался 43-летний актер Иван Марченко, знакомый зрителям по сериалу «Сваты». Об этом 3 марта сообщила киностудия LeDoyen Studio в Facebook.

«После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последние несколько лет Марченко страдал из-за рака костей. Артист прошел несколько курсов лечения и перенес ряд операций, однако болезнь отступила только на время, пишет «КП Украина».

Кроме сериала «Сваты», артист также играл в многосерийных фильмах «Ментовские войны», «Возвращение Мухтара», «Утесов», «Женский доктор», напоминает «Газета.ру».

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