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Deepfake-версия Тома Круза становится сенсацией TikTok

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Фейковый аккаунт Тома Круза набирает популярность в TikTok. Видео Deepfake-версии актера собрало более 11 млн просмотров. Имитацию назвали самой реалистичной из всех, что были, передает телеканал «Известия». Специалисты считают, что технология Deepfake создает настолько правдоподобные образы, что это вызывает беспокойство. Эксперты боятся, что с помощью нейросетей мошенники будут манипулировать общественностью. Есть мнение, что фейки могут помочь скрываться преступникам и портить репутацию политикам и другим известным людям.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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