Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Китае назвали недопустимым вмешательство стран Запада в дела России
Мир
Экс-президент Армении Кочарян проведет пресс-конференцию 4 марта
Мир
Военным Донбасса разрешили стрелять по позициям ВСУ
Мир
В Турции заявили о переговорах с РФ о покупке второго полка С-400
Интернет
Совфед предложил ввести в УК статью о запрете треш-стримов
Мир
Полиция Армении предупредила о возможных провокациях на митинге оппозиции
Экономика
AliExpress откроет пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России»
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Татарстане
Общество
Прошедший февраль в Москве стал самым снежным за семь лет

В Минцифры прокомментировали мошенничество с помощью рассылки с «Госуслуг»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель главы Минцифры России Олег Качанов напомнил россиянам о том, что уведомления от портала «Госуслуги» приходят как в личный кабинет, так и в мобильное приложение в виде push-уведомлений, они не запрашивают банковские данные. Об этом в среду, 3 марта, сообщается на сайте ведомства.

«Официальные рассылки от портала «Госуслуги» носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты», — пояснил он.

Рыцарский проступок: как россиян обманывают с возвратом переводов
Решение поступить честно и перечислить «ошибочно отправленные» на карту деньги может обернуться крупными потерями

Отмечается, что министерством постоянно осуществляется непрерывный мониторинг ресурсов с доменными именами, которые внешне могут быть похожи на само название портала. Такие недействительные сервисы либо сразу блокируются, либо находятся на контрольной оценке. Если же сайт мошенников принадлежит некой организации, то в Минцифры отправляют запрос непосредственно соответствующему регистратору.

Ранее в этот день сообщалось, что злоумышленники придумали новый способ обмана россиян — они присылают на электронную почту письмо якобы от портала «Госуслуги», в котором предлагается ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для получения положенных социальных выплат.

Как объяснил эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея, схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, поскольку не требует больших затрат, но при этом имеет большой охват потенциальных жертв.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021