В Минцифры прокомментировали мошенничество с помощью рассылки с «Госуслуг»

Заместитель главы Минцифры России Олег Качанов напомнил россиянам о том, что уведомления от портала «Госуслуги» приходят как в личный кабинет, так и в мобильное приложение в виде push-уведомлений, они не запрашивают банковские данные. Об этом в среду, 3 марта, сообщается на сайте ведомства.

«Официальные рассылки от портала «Госуслуги» носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты», — пояснил он.

Отмечается, что министерством постоянно осуществляется непрерывный мониторинг ресурсов с доменными именами, которые внешне могут быть похожи на само название портала. Такие недействительные сервисы либо сразу блокируются, либо находятся на контрольной оценке. Если же сайт мошенников принадлежит некой организации, то в Минцифры отправляют запрос непосредственно соответствующему регистратору.

Ранее в этот день сообщалось, что злоумышленники придумали новый способ обмана россиян — они присылают на электронную почту письмо якобы от портала «Госуслуги», в котором предлагается ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для получения положенных социальных выплат.

Как объяснил эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея, схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, поскольку не требует больших затрат, но при этом имеет большой охват потенциальных жертв.