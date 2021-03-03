Скопинского маньяка выпустили на свободу спустя 17 лет заключения

Скопинский маньяк Виктор Мохов вышел на свободу. В колонии преступник провел почти 17 лет. Насильник отправился в свой дом в Скопине. Суд обязал мужчину два раза в месяц отмечаться в полиции. Мохову нельзя без разрешения покидать Скопинский район, сообщает телеканал «Известия». Для насильника установили комендантский час, ему запрещено выходить из дома с 10 вечера до 6 утра. Запрет действует и на посещение массовых мероприятий. В 2000 году маньяк похитил двух девушек 14 и 17 лет. Мохов продержал жертв в подвале почти четыре года. Одна из девушек родила от преступника двоих детей. В мае 2004 года милиция освободила заложниц.

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