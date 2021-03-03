Двое детей погибли при пожаре во Владивостоке

Двое детей погибли и еще двое госпитализированы при пожаре во Владивостоке. Возгорание произошло в квартире на 21-м этаже. Из соседних квартир спасатели эвакуировали 14 человек. Предварительно, причина гибели — отравление угарным газом, сообщает телеканал «Известия». Прибывшие на место медики пытались спасти детей. Очевидцы: машины скорой долго не могли проехать из-за большого количества припаркованных авто во дворе. Из-за гибели детей СК РФ возбудил уголовное дело. Причины пожара выясняются.

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