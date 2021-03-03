Деньги на путевки для перенесших COVID врачей отказались выделять в Тюмени

Из бюджета Тюменской области не будут выделять деньги на путевки для врачей, которые переболели коронавирусом. На эти цели планировалось направить 143 млн рублей.

Инициатива принадлежала представителю ЛДПР Глебу Турбину. Он обосновывал необходимость отправить медиков на лечение тем, что это нужно для их скорейшего возвращения к работе.

Как пишет портал «Наш город», коронавирус был подтвержден более чем у 3 тыс. тюменских врачей. На законопроект поступило несколько отрицательных заключений, предложение отклонили.

В 2020 году тюменским медикам было выделено 4 млрд рублей в виде дополнительных выплат. Их начисляли к зарплате с учетом риска для врача и в качестве стимулирующих выплат.