В Калифорнии в результате ДТП погибли не менее 10 мексиканцев

В американском штате Калифорния в результате ДТП с грузовиком погибли по меньшей мере 10 граждан Мексики, сообщил глава департамента Северной Америки МИДа латиноамериканской страны Роберто Веласко.

«К сожалению, сотрудники консульства [Мексики] к настоящему времени подтвердили гибель 10 мексиканцев. Мы продолжим тесно сотрудничать с властями [в США], чтобы оказать помощь пострадавшим», — написал он в Twitter в среду, 3 марта.

Грузовой автомобиль, который перевозил гравий, врезался во внедорожник, на борту которого находились 27 пассажиров. По данным СМИ, число жертв ДТП может достигать 15 человек. Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое.

24 февраля на трассе в Башкирии из-за сильной метели произошла серия аварий с участием почти 40 автомобилей. В результате аварий пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних.