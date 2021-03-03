В России за 10 лет число преступлений снизилось на 22%

Современной российской полиции исполнилось 10 лет. В 2011 году прошла реформа в правоохранительных органах.

За это время число зарегистрированных в стране преступлений, по данным МВД, снизилось на 22%, а тяжких и особо тяжких — на 18%, передает телеканал «Известия».

Согласно соцопросам, сейчас полицейским своего региона доверяют 58% жителей.

Работа полиции стала прозрачной, ответственность повысилась, в том числе руководителей за подчиненных.

МВД занимает третье место в рейтинге открытости федеральных министерств.

Повысилась выявляемость экономических преступлений.

Активно развивают цифровизацию работы подразделений МВД. Одна из новых задач полиции — борьба с киберпреступностью.

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