Посол РФ назвал БелАЭС примером плодотворного сотрудничества с Минском

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев дал интервью телеканалу «Беларусь 1», в котором высказал мнение, что Москве и Минску следует уделять больше внимания общим проектам. По его словам, пример плодотворного сотрудничества — БелАЭС, передает телеканал «Известия».

Станция была построена совместно с Россией. Москва предоставила Минску кредит, партнером Белоруссии стала российская компания «Атомстройэкспорт».

— Уже 1,5 млрд кВт/ч энергии выработано, успешно и последовательно идет ввод станции в строй. Это огромный, значимый, действительно дорогой инфраструктурный объект, очень современный. Он позволил Белоруссии стать страной мирного атома, — отметил дипломат.

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