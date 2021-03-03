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Белый дом прокомментировал новые санкции в отношении России

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала введение персональных санкций против РФ, передает телеканал «Известия».

Она отметила, что Штаты готовы к любому развитию событий.

— Заявление о санкциях, которое было сделано сегодня (2 марта — Ред.), выверено в координации с Евросоюзом. Это не «серебряная пуля» или окончание сложных взаимоотношений с Россией. Мы ожидаем, что наши отношения по-прежнему будут испытанием, мы готовы к этому. Мы готовы и к перезапуску, и к эскалации, — заявила пресс-секретарь.

Псаки также заявила, что Вашингтон может принять дополнительные меры в отношении Москвы.

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