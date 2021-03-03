В Сирии прошла совместная тренировка российских летчиков и моряков

На сирийской авиабазе Хмеймим прошла совместная тренировка военнослужащих ВМФ России и летчиков ВКС России. Об этом сообщил журналистам один из участников тренировки.

Военные отрабатывали механизмы радиотехнической разведки и сопровождения кораблей силами авиации. Командиры подразделений регулярно проводят занятия с пилотами, также во время тренировок проходит проверка работ сил ПВО.

Отмечается, что летчики в Сирии сопровождают колонны и грузы, ведут радиолокационную и радиотехническую разведку, а также занимаются охраной и обороной воздушного пространства.

Ранее, 28 февраля, экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27 Балтийского флота провели учения по поиску подлодки условного противника в Балтийском море.