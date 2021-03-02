Почти 22 млн рублей направят на ремонт сквера «Титан» в Армянске

В Армянске (Республика Крым) планируют реконструировать сквер «Титан». Соответствующее распоряжение главы региона опубликовано на сайте правительства Крыма.

Подрядчик на работы уже определен. Им стала компания «СИК «Альфатек». Стоимость контракта составила около 21,72 млн рублей, уточняет ИА «Крыминформ».

До 1 августа 2021 года специалисты должны выполнить не менее 70% от заявленных работ.

Кроме того, найден исполнитель по ремонту сквера «Перекоп». Стоимость работ составит 7,7 млн рублей.

Ранее стало известно, что подрядчик реставрации «Ласточкина гнезда» ООО «Дизайн» разработает проект противоаварийных работ Воронцовского дворца в Алупке у подножия горы Ай-Петри. На эти цели выделено 236,4 млн рублей. Контракт заключается до конца 2022 года.