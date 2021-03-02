Сын военного летчика Рапоты передал его награды в Музей Победы

Награды военного лётчика Алексея Рапоты передали в Музей Победы. Дар преподнёс сын участника Ржевской битвы Григорий. В коллекцию музея приняты ордена, медали и документы, сообщает телеканал «Известия». Алексей Рапота воевал в составе полка бомбардировщиков. На Ржевском выступе лётчик совершал по 5–6 вылетов за ночь. Первой боевой наградой стал орден Красного Знамени, полученный в июне 1942 года.

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