Общественность высмеивает слежку ВМС Великобритании за подлодкой РФ

Британские СМИ пишут о слежке за подлодкой РФ в Ла-Манше. Читатели высмеивают действия ВМС Великобритании, передает телеканал «Известия». Комментаторы уверены, что флот не остановит даже рыбаков. А пользователи уверяют, что ВМС не могут остановить лодку из РФ. НАТО в феврале говорило о новом вооружении России. Альянс обеспокоен развитием инновационного оружия в Москве.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.