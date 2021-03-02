Священники служат в госпиталях для COVID-больных в Рязани

В Рязанской области в госпиталях с красными зонами работают трое священников. Двое посещают больницы в Рязани, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией, еще один служитель церкви совершает обряды в больнице районного центра Михайлов.

По словам протоиерея, председателя отдела по взаимодействию с медицинскими организациями Рязанской епархии Димитрия Гольцева, если священник одет в специальный костюм, его сложно отличить от добровольца или медицинского работника. Поэтому сверху он надевает облачение священническое.

Эту одежду оставляют в красной зоне. В следующий раз ее наденут те же священники. Несмотря на снижение темпов распространения коронавируса, в больницах остаются тяжелые пациенты, которые ждут не только медицинской, но и духовной помощи, пишет 62INFO.ru со ссылкой на Гольцева. Церковнослужители будут продолжать посещение COVID-госпиталей.

По данным регионального минздрава, в области на 42% сократили коечный фонд госпиталей, в которых проходят лечение больные COVID-19. Из 1 820 коек продолжает работать 1050 в 18 медучреждениях.