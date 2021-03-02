Порядок оформления выплат по уходу за инвалидами упростили

Правительство России упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и престарелыми. При обращении за подобными выплатами россиянам не нужно будет подтверждение того, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию, сообщает телеканал «Известия». Также больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного. Все эти сведения Пенсионный фонд будет получать с помощью федеральных информационных систем.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.