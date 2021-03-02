В Карелии проводятся работы по развитию туристической отрасли

В Карелии планируется активно развивать туризм. Будет создана необходимая для отрасли инфраструктура. Для улучшения мобильной связи в регионе построят дополнительные вышки сотовых операторов, сообщает телеканал «Известия». Кроме того, приведут в порядок федеральные автомобильные дороги республики. Особое внимание уделят развитию водного туризма. Также Министерство транспорта России проработает маршруты для пассажирских судов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.