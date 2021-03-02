В Москве поймали мошенников, занимавшихся фальсификацией завещаний

Злоумышленников, подделывавших завещания, поймали в Москве. Мошенники искали жилье умерших людей. Выбирали одиноких людей, тех, у кого не было родственников. Оперативники выяснили, что аферисты оформляли недвижимость на себя, используя поддельные документы, подтверждающие родство с покойными, сообщает телеканал «Известия». Схему вычислили из-за подозрений работников, оформляющих сделки. Они заметили, что при регистрации нескольких договоров один человек использовал разные подписи. За время своей деятельности мошенницы незаконно получили право собственности на три объекта недвижимости в столице.

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