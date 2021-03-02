На Amazon подали в суд за проявление расовой и гендерной дискриминации

Издание Bloomberg сообщает, что компанию Amazon подозревают в расовой и гендерной дискриминации. Американская юридическая фирма подала на корпорацию в суд. Истец отмечает, что афроамериканцев Amazon принимает на непрестижные посты, передает телеканал «Известия». Кроме того, темнокожих в корпорации реже повышают, чем белых сотрудников. Компанию обвиняют в нарушении закона о равной оплате труда, в связи с этим женщины, работающие в корпорации, оказываются в уязвимом положении.

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