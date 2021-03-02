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Горбачев отпразднует 90-летие в Zoom

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев будет праздновать 90-летие в Zoom. В день рождения политик намерен по видеосвязи пообщаться со своими друзьями и соратниками. Об этом 2 февраля сообщает канал РЕН ТВ.

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Как отметил бывший помощник экс-президента СССР и руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко, экс-глава государства уже начал получать поздравления от западных политиков.

«Он встречался со всеми президентами США, начиная с Джорджа Буша-старшего, неоднократно в годы его вице-президентства встречался с Джо Байденом. Он готов говорить со всеми, и интерес к нему со стороны государственных деятелей огромный», — заявил в беседе с журналистами Палажченко.

С юбилеем Горбачева поздравил президент России Владимир Путин.

Российский лидер пожелал политику здоровья и отметил, что Горбачев по праву принадлежит к числу ярких, неординарных личностей и выдающихся государственных деятелей современности, которые оказали значимое влияние на мировую и отечественную историю.

В декабре прошлого года Палажченко сообщил, что отмечать юбилей Горбачева планируется в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что любые встречи, даже с родственниками, в пандемию невозможны, поэтому будут рассматриваться другие форматы празднования юбилея.

Михаил Горбачев является первым и единственным президентом СССР — этот пост он занимал с 1990 по 1991 год. Также он занимал пост генсекретаря ЦК КПСС с 1985 по 1991 год. С 1988-го по 1989-й был последним председателем президиума Верховного Совета СССР, с 1989-го по 1990-й — первым председателем Верховного Совета СССР.

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