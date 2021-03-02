Министр обороны США провел первое заседание особой группы по Китаю

Глава минобороны США Ллойд Остин провел совещание по Китаю. Отношениями с Пекином будет заниматься особая рабочая группа. В альянс вошли 20 военных и гражданских экспертов, передает телеканал «Известия». Аналитики определят приоритеты политики США в отношении КНР. Рабочая группа будет проводить встречи следующие четыре месяца.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.