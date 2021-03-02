Конференцию консерваторов обвинили в использовании фашистских символов

Американская сеть отелей Hyatt оказалась в центре скандала. В одной из гостиниц в городе Орландо проходила конференция консерваторов США. Форма сцены напомнила зрителям нацистский символ — руну Одал, на этом месте накануне выступал Дональд Трамп, передает телеканал «Известия». Знак использовали дивизия СС «Принц Евгений», дивизия СС «Недерланд», управление СС по вопросам расы. Компания Hyatt выразила претензии организаторам съезда. Председатель Американского консервативного союза Мэтт Шлапп назвал скандал вокруг дизайна клеветой.

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