СК возбудил дело после гибели пенсионерки в Нижнем Новгороде

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пенсионерки в Нижнем Новгороде. На 87-летнюю женщину упала металлическая вывеска магазина, сообщает телеканал «Известия». По предварительным данным, на конструкцию с крыши рухнула глыба льда. Женщину госпитализировали с травмами. Она умерла в больнице. Следователи выясняют причины случившегося.

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