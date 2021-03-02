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Во Вьетнаме курьер поймал выпавшую с 12-го этажа девочку

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Курьер службы доставки во Вьетнаме поймал ребенка, который выпал с 12-го этажа многоэтажного жилого дома. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил телеканал «Звезда».

В городе Ханой двухлетняя девочка перебралась через перила балкона и повисла на большой высоте. Люди кричали, звали на помощь, но девочка сорвалась. В этот момент находившийся рядом курьер доставки Нгуен Нгок Ман молниеносно среагировал, забрался на козырек первого этажа и вытянул руки, в которые и приземлилась девочка.

«Я выскочил из машины, перелез через забор и залез на крышу - как оказалось, выбрал удачное место, она упала прямо мне в руки. Под нами проломилась крыша. Я прижал ребенка к себе, она все-таки сильно пострадала. Да и я сам был в шоке. В те секунды думал только о том, чтобы поймать ее, больше ни о чем», — рассказал мужчина.

30-летнего спасителя пригласили в управление полиции и наградили за спасение ребенка. Там же он познакомился с отцом ребенка.

В ноябре прошлого года сообщалось, что охранник детского сада в Китае поймал выпавшего из окна ребенка. Отмечается, что мальчик случайно заперся в туалете и не смог открыть дверь. Спустя какое-то время он решил выбраться на улицу через окно.

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