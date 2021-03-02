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Матвиенко заявила о несоблюдении IT-гигантами российских законов

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо разработать меры, которые заставят зарубежных IT-гигантов выполнять требования Роскомнадзора и российские законы, сообщает телеканал «Известия».

— Речь идет не об ужесточении, а об урегулировании. Многие вопросы просто юридически не урегулированы. Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. Это были такие законы-предупреждения, я бы сказала. Но мы ошиблись, они игнорируют наше законодательство. Теперь мы должны разработать такие меры, которые бы заставили их безусловно выполнять требования Роскомнадзора, — отметила спикер Совфеда.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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