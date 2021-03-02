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Автобус с пассажирами в результате ДТП съехал в кювет в Челябинске

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В Челябинске автобус съехал в кювет после ДТП с участием погрузчика-экскаватора и легковушки. Об этом в понедельник, 1 марта сообщила пресс-служба регионального УГИБДД УМВД России.

По данным ведомства, авария произошла утром 1 марта на Троицком тракте. 38-летний водитель погрузчика марки JBS в ходе перестроения не уступил дорогу, в результате чего столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ-2112», отмечает телеканал «Звезда». Затем произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении автобусом марки Hyundai № 133. После столкновения автобус наехал на барьерное ограждение и выехал за пределы дороги, съехав в кювет, отмечает телеканал «360».

В результате медицинская помощь потребовалась водителю отечественной машины и двум пассажирам автобуса.

«На встречную полосу завертелся трактор с лопатой и в бочину стукнул нас, и мы улетели в кювет. Все пассажиры были пристегнуты», — цитирует сайт kp.ru водителя автобуса.

Всего в автобусе ехали восемь пассажиров. Пострадавших мужчину и женщину доставили в больницу, пишет REGNUM. Еще пятерых медики скорой помощи осмотрели на месте. Это водители автобуса и экскаватора, а также трое пассажиров автобуса. Они отделались ушибами и от госпитализации отказались.

В тот же день сообщалось, что девять человек, в том числе четыре ребенка, получили травмы при столкновении автобуса и грузовика в Челябинской области. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением в условиях снегопада.

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