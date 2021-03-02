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Джоли продала картину Черчилля за рекордные $11,5 млн

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Голливудская актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля за рекордные для полотен британского политика $11,5 млн, сообщает аукционный дом Christie's в Twitter 1 марта.

Речь идет о работе «Минарет мечети Аль-Кутубия», которую Черчилль подарил экс-президенту США Франклину Рузвельту. Изначально стоимость полотна оценивалась в $1,5-2,5 млн. Как отмечает Christie's, это единственная картина, которую политик написал во время Второй мировой войны.

На полотне изображен закат над мечетью в Марракеше, построенной в XII веке, с горами на заднем плане.

Картина была написана и подарена Рузвельту в 1943 году, а затем досталась его сыну Эллиоту. Позднее она не раз меняла владельцев, экспонировалась на выставках, а в 2011 году была приобретена семьей Джоли.

По данным издания TMZ, цена стала рекордной для работ Черчилля. Ранее стоимость самого дорогого полотна составляла $2,5 млн.

Личность покупателя неизвестна.

В декабре картина французского художника Пьера Огюста Ренуара «Маленький художник» (1907 год) была продана на аукционе Christie's за $1,18 млн.

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