Джоли продала картину Черчилля за рекордные $11,5 млн

Голливудская актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля за рекордные для полотен британского политика $11,5 млн, сообщает аукционный дом Christie's в Twitter 1 марта.

Речь идет о работе «Минарет мечети Аль-Кутубия», которую Черчилль подарил экс-президенту США Франклину Рузвельту. Изначально стоимость полотна оценивалась в $1,5-2,5 млн. Как отмечает Christie's, это единственная картина, которую политик написал во время Второй мировой войны.

На полотне изображен закат над мечетью в Марракеше, построенной в XII веке, с горами на заднем плане.

#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with 'Tower of the Koutoubia Mosque' (1943) selling for £8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShW pic.twitter.com/iZMumvmwp2