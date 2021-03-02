Джордж Клуни и Джулия Робертс снимутся в новом фильме

Голливудские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс воссоединяться для съемок в новой романтической комедии, пишет 1 марта Deadline.

По информации издания, они сыграют разведенную пару, которая отправляется на Бали, чтобы помешать своей дочери «совершить ту же ошибку, которую они совершили 25 лет назад».

Картина носит название «Билет в рай», ее съемки стартуют уже в 2021 году. Постановщиком фильма выступит Ол Паркер, срежиссировавший такие киноленты, как «Представь нас вместе», «Сейчас самое время» и мюзикл «Mamma Mia 2».

Клуни и Робертс также выступят продюсерами проекта. Им в этом помогут Тим Беван и Эрик Феллнер, работавшие над фильмами «Дневник Бриджит Джонс» и «Вселенная Стивена Хокинга», уточняет «Газета.ру».

Ранее актеры вместе снялись в фильмах «11 друзей Оушена», «12 друзей Оушена» и «Финансовый монстр». Кроме того, Клуни продюсировал фильм «Август», в котором Робертс сыграла одну из главных ролей.