Михаилу Горбачёву исполнилось 90 лет

2 марта исполняется 90 лет Михаилу Сергеевичу Горбачёву, сообщает телеканал «Известия».

Автор идеи перестройки, он был единственным президентом СССР. Во время правления Горбачёва завершилась холодная война с Западом, советские войска вышли из Афганистана, распался Варшавский блок и весь соцлагерь, объединилась Германия, Советский Союз пошел по тяжелому пути реформ к рыночной экономике.

В 1990 году советский лидер получил Нобелевскую премию мира.

Горбачевский период в истории закончился распадом Союза в 1991-м.

Михаил Горбачёв стал последним и самым неоднозначным, согласно общественному мнению, правителем СССР.

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