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Первому президенту СССР Горбачёву исполнилось 90 лет

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Первому президенту СССР Михаилу Горбачёву во вторник, 2 марта, исполнилось 90 лет.

Пресс-секретарь рассказал о самочувствии Горбачева

Он родился в селе Привольное в Ставропольском крае. В 1985 году был назначен генеральным секретарем ЦК КПСС. Горбачёв стал последним, кто занимал этот пост. В 1990-м стал первым и единственным президентом СССР. Тогда же был удостоен Нобелевской премии мира.

В декабре 1991-го он сложил с себя полномочия президента СССР. При этом в трудовой книжке, которая хранится в Горбачёв-фонде, до сих пор нет записи о том, что он покинул должность главы государства.

За время пребывания в должности главы СССР Горбачёв начал перестройку, вывел советские войска из Афганистана, подписал с США Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вывел советские войска из ГДР и способствовал объединению Германии. По его мнению, принятые им решения были правильными, а Советский Союз можно было бы сохранить с помощью реформ.

«В политике, конечно, многое сегодня видится яснее, были промахи. Меня, я знаю, критикуют за доверчивость. Но если бы я не доверял людям, народу, то перестройка вообще не началась бы. Ругают меня и за гласность. Но без гласности ничего в стране не изменилось бы. <…> Я глубоко убежден, что перестройка была необходима и что мы вели ее в правильном направлении. Главное, чего мы достигли внутри страны, — люди обрели свободу, покончили с тоталитарной системой», — сказал Горбачёв в интервью ТАСС.

1 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин обязательно поздравит Михаила Горбачёва с 90-летием. В декабре 2020 года руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко сообщил, что отмечать юбилей планируется в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что любые встречи, даже с родственниками, в пандемию невозможны, поэтому будут рассматриваться другие форматы празднования юбилея.

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