Instagram увеличил число участников прямых трансляций

Пользователи социальной сети Instagram смогут подключить к своей прямой трансляции до трех человек. Новая функция Live Rooms стала доступна с 1 марта, сообщается в блоге компании.

«Сегодня мы представляем Live Rooms, позволяющие выходить в прямой эфир в Instagram еще с тремя людьми. Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам «удвоить» ваш прямой эфир», — сказано в сообщении.

Нововведение предоставит пользователям больше возможностей для взаимодействия со своей аудиторией, в частности проводить ток-шоу, а также станет еще одним способом ведения бизнеса и получения прибыли.

Ранее, 11 февраля, Instagram ужесточил политику в отношении разжигающих вражду высказываний. Так, аккаунты допустивших их пользователей будут удаляться бессрочно.