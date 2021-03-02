Всего месяц назад 90 лет исполнилось бы первому российскому президенту Борису Ельцину. Второго марта такую же круглую дату отмечает первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв. Всего на месяц опередил с рождением своего предшественника Ельцин, зато на политическом олимпе сначала обосновался Горбачёв. И обе эти личности связаны в сознании людей с драматическими преобразованиями, которые постфактум были восприняты с негативом и отрицанием.

А начиналось всё духоподъемно и тоже в марте — 1985 года, когда Михаил Горбачёв занял высшую партийную должность генсека ЦК КПСС. И, кстати, именно в марте он стал президентом СССР. Случай или символ эпохи, когда молодой, энергичный, по сравнению со своими предшественниками, ворвался весенним ветром перемен в затхлую атмосферу застоя.

И это была уже не оттепель. Как он сам выражался, с «большим забралом стал разворачивать». Ускорение, перестройка… и антиалкогольная кампания, которая сразу создала реноме политика в глазах населения.

До сих пор помню, как примерно в это время отдыхали в небольшом селе под Сухуми. И старик мегрел 80 лет плакал, рассказывая, как вырубали виноградники — всё, чем жила его семья десятилетиями. Говорил, запивая свою боль уже не домашним вином, а чачей из слив, грозно потрясая кулаком кому-то наверху: «Неужели они думают, что я перестану готовить алкоголь?» Нет винограда — в дело пойдут и сливы.

Помню, как с полок столичных магазинов очевидно по какой причине пропал сахар, жуткие драки за водку, новости об очередном отравлении суррогатами. Впоследствии и сам Горбачёв признал, что выбранная для антиалкогольной кампании форма была ошибочной. Но ошибка эта обернулась тем, что на территории бывшего СССР пришлось долго возрождать виноделие. Лоза — не перемены, быстро не родится.

Вслед за сахаром из магазинов начали пропадать и другие товары. Да, в СССР был дефицит, но особо никто не голодал. Постояв в очередях, получив так называемый заказ или подключив связи, народ все-таки забивал холодильники провизией. С приходом Михаила Горбачёва к власти в магазинах зачастую покупателей было больше, чем товаров. Типичный анекдот того времени: «Вы руки будете с мылом мыть? Да? Тогда чай без сахара».

Но в 1985–1988 годах молодому политику прощалось многое — за гласность, перестройку, реформу избирательной системы, падение железного занавеса. Люди, которые привыкли общаться на кухнях, да и то с оглядкой, получили возможность говорить открыто. На телевидении появились программы «Взгляд», «Будка гласности», телемосты с США, которые в эпоху застоя иначе как империей зла не называли. Ни одна современная передача, уверена, не может поспорить по популярности с теми новыми и откровенными форматами.

Если посмотреть на отношение к Михаилу Горбачёву через призму исследований общественного мнения, то даже в 1988-м уровень доверия к нему был чрезвычайно высок. Он занимал первую строчку с 55% голосов советских граждан. Замечу, что разрыв со вторым местом (13%) был колоссальным (по данным Romir).

Но к 1990 году прошлого века всё изменилось. Есть такой штамп — исчерпал лимит доверия. Так вот, это именно тот случай. Люди ожидали перемен, они их получили, но, видимо, не такими они видели их последствия. В 1990 году Горбачёва уже стабильно опережал Борис Ельцин, который в рейтинге народной популярности еще до своего прихода к власти получил 32% голосов, а уровень поддержки первого советского президента рухнул до 19% (Romir).

Не спасли ни вывод войск из Афганистана, ни зеленый свет кооперативному движению, которое должно было развить предпринимательскую инициативу граждан и наполнить полки товарами. На рынках появился ширпотреб чудовищного качества, а в комиссионках и на толкучках можно было купить импортные вещи. На барахолке у Рижского рынка, куда мы иногда бегали с друзьями «на посмотреть», импортные сигареты продавались за 15–20 рублей. При стипендии в 35–40 рублей на этот атрибут красивой импортной жизни можно было лишь действительно полюбоваться.

Тогда же в советских реалиях появилась гиперинфляция. Покупательная способность рубля стремительно падала, экономический рост плотно засел под знаком минус. Советская модель планового производства и распределения, основанная на неэффективном использовании ресурсов, в том числе и человеческих, была сломана, а новая пока не создана.

Михаила Горбачёва часто, да и, пожалуй, недаром, упрекали именно за то, что он смешал политические и экономические реформы, причем ни там, ни там не проявил достаточной твердости. На страну обрушилась такая лавина перемен, что даже одна шестая суши не смогла это переварить. Наверное, если бы Горбачёв начал с последовательных реформ политической системы, постепенно подступая к экономике, то всё было бы иначе. Вот только изменить что-то в прошлом можно только в воспоминаниях и на бумаге.

Пять лет назад, когда первый советский президент отмечал 85-летие, эксперты фонда «Общественное мнение» поинтересовались у граждан об их отношении к нему и сравнили с 2004 годом. И 39% респондентов ответили, что «плохо», ранее — 30%. Хорошо отозвались о Михаиле Горбачёве только 9% людей против 18% в 2004 году. При этом 58% граждан заявили, что первый и единственный президент сыграл отрицательную роль в истории страны, и только 15% положительно оценили его след. Ожидаемо больше всего претензий у людей к Горбачёву было из-за развала СССР.

Что удивительно, документы, за которыми последовал этот процесс, подписал вовсе не он, а Борис Ельцин. Но его в крахе Советского Союза обвинили лишь 13% (опрос ВЦИОМа) людей, а Горбачёва — 36%. Именно его действия, сочли респонденты, привели к такому печальному результату.

В ходе опросов социологи выясняли, что основными достижениями Михаила Горбачёва на посту президента СССР россияне считают окончание холодной войны и введение демократических свобод. Но этот позитив набрал небольшой процент голосов — 5–6%. На расстоянии позитив почти растворился до уровня погрешности, а негатив раздулся до огромных размеров.

Почему в России не любят Горбачёва? Об этом часто спрашивают иностранцы. За рубежом первого президента СССР ценят как раз за достижения в международной политике, ему присудили Нобелевскую премию мира. В России не все его действия на мировой арене считают позитивными для страны.

У первого президента СССР было выражение-паразит: «Ну вы меня понимаете». Пока не поняли. Возможно, потому, что хотя «нас уже закалила ситуация, мы не знаем, кто есть ху на самом деле».

Перед своим 75-летием Михаил Горбачёв так высказался о возрасте: «С 64 до 75 лет — это пожилой возраст, а потом наступает старость, и дальше — дуй сколько можешь». Сегодня ему уже 90!

Автор — журналист, обозреватель газеты «Известия»

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