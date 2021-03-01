Школьные спортзалы отремонтируют по нацпроекту в Орловской области

В Орловской области спортзалы в Кромской начальной школе и Коровье-Болотовской средней школе отремонтируют в рамках реализации национального проекта «Образование».

Порядка 3 млн рублей выделено на мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом. На эти средства будут заменены окна и двери, напольное покрытие, сантехника, произведены отделочные и покрасочные работы, монтаж стационарного спортивного оборудования и другое. Кроме того, школы оснастят спортинвентарем. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Ранее в Орловскую область поступили 19 новых школьных автобусов ГАЗ и ПАЗ. 18 машин распределили между муниципалитетами для замены транспорта, проработавшего более 10 лет. Еще один автобус получил Мценск в связи с открытие нового школьного маршрута. С учетом новой партии школы региона получили 143 автобуса, что составляет более половины от школьного автопарка.