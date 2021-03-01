В Москве с начала года на штрафстоянки увезли 35 тыс. автомобилей
Машины марки Volkswagen чаще других эвакуировали в Москве. С начала года на штрафстоянки увезли 4,8 тыс. немецких авто, сообщает телеканал «Известия». На втором месте оказались модели Kia — 3,8 тыс. машин. На третьей строчке списка — Hyundai — 3 тыс. автомобилей. Чаще всего транспорт забирали с Варшавского шоссе, с Ленинградского проспекта и с Дмитровского шоссе. За два месяца в Москве эвакуировали 35 тыс. автомобилей. По сравнению с 2020 годом показатель уменьшился на 4,5%.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.