Замминистра энергетики Инюцына освободили от должности

Курировавший газомоторное топливо Антон Инюцын освобожден от поста замминистра энергетики России, который он занимал 8,5 года. Эта информация следует из распоряжения правительства, опубликованном на портале правовых актов в понедельник, 1 марта.

«Освободить Инюцына Антона Юрьевича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе», — отмечается в документе, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Инюцын занимал эту должность с июля 2012 года. До этого работал в администрации президента России.

Имеет медали: ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2017 год), ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2012 год), а также благодарность президента России (2012 год) и другие награды.

В Минэнерго занимался в том числе координацией формирования общей позиции ведомства по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отраслях ТЭКа.

В сфере газовой промышленности занимался вопросами развития рынка газомоторного топлива в России в части использования в качестве моторного топлива природного газа.