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Замминистра энергетики Инюцына освободили от должности

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Курировавший газомоторное топливо Антон Инюцын освобожден от поста замминистра энергетики России, который он занимал 8,5 года. Эта информация следует из распоряжения правительства, опубликованном на портале правовых актов в понедельник, 1 марта.

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«Освободить Инюцына Антона Юрьевича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе», — отмечается в документе, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Инюцын занимал эту должность с июля 2012 года. До этого работал в администрации президента России.

Имеет медали: ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2017 год), ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2012 год), а также благодарность президента России (2012 год) и другие награды.

В Минэнерго занимался в том числе координацией формирования общей позиции ведомства по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отраслях ТЭКа.

В сфере газовой промышленности занимался вопросами развития рынка газомоторного топлива в России в части использования в качестве моторного топлива природного газа.

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