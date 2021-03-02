В ЦОДД назвали часы работы кнопок светофоров для пешеходов

В «умных» светофорах Москвы кнопки вызова зеленого сигнала для пешеходов работают только ночью, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Кнопки действуют с 22:00 до 6-7 утра следующего дня. Редкие в это время прохожие сами переключают себе светофор, а когда людей нет, машинам постоянно горит зелёный.

При этом в зависимости от конкретного адреса время работы кнопок вызова может варьироваться с учетом дорожной ситуации.

Днем «умный» светофор продолжает работать в автоматическом режиме.

В Москве «умные» перекрестки впервые появились в 2018 году. Сейчас в городе почти 500 таких перекрестков, отметили в организации.

«В среднем городской и личный транспорт проезжает их на 20–26% быстрее, пешеходы ждут зеленого на 16-20% меньше времени», — рассказали в ЦОДД.

Возможности «умных» перекрестков не ограничиваются кнопками вызова зеленого сигнала для пешеходов.

Задача данной системы — экономить время ожидания для участников движения. На «умных» перекрестках приоритет отдается городскому транспорту — трамваям, автобусам, электробусам.

Под асфальт на глубине 12–15 см монтируют индуктивные детекторы на подступах к пересечению улиц. Благодаря датчикам система распознает массивные металлические объекты — автомобили, автобусы, трамваи и даже может отличить односекционный трамвай от сочлененного.

Обнаружив трамвай на остановке, система отсчитывает время на посадку-высадку и в нужный момент включает трамваю зеленый.

При этом индукционные петли равномерно распределяют длительность горения зеленого сигнала для автомобилей в зависимости от текущей нагрузки на перекрестке.

Систему планируют развивать в городе и дальше. Так, например, система недавно заработала на Флотской улице и в Коммунарке.