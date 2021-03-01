Проверку проведут по факту смерти пациентки больницы в Ульяновске

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился детально проверить обстоятельства смерти женщины, которая находилась на лечении в городской больнице № 3 в Ульяновске.

Так он отреагировал на появление публикаций в соцсетях, в которых утверждается, что женщине не была вовремя и должным образом оказана медицинская помощь.

Региональное министерство здравоохранения, между тем, официально заявило, что информация о смерти пациентки из-за некачественного оказания врачебной помощи не соответствует действительности. По данным ведомства, лечили ее согласно стандарту, а указание личных данных в ролике противоречит законодательству, пишет ulpravda.ru.